Фото: Rafael BriceÃO Sierralta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына и некоторых соратников.

Они попали в чёрный список ЕС, потому что на Украине против них расследовалось уголовное дело о растрате государственных средств. Янукович, его сын Александр, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер...