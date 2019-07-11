Соединённые Штаты ввели санкции против Главного управления военной контрразведки Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства финансов США.
Следующая организация была внесена в список лиц особой категории управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США: Главное управление военной контрразведки, — сообщается в документе.
Как ранее писал News.ru, санкционные списки Минфина США пополнились именем сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра.