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США планируют давить на Россию из Афганистана

Франц Клинцевич council.gov.ru

Франц Клинцевич

в мире [ версия для печати ]

Вашингтон готовит в Афганистане плацдарм для оказания давления на Россию. Такого мнения придерживается первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор полагает, что США планируют активно вмешиваться в политику стран Средней Азии. Конечной целью такого вмешательства является продолжение давления на Россию.

Комментируя намерение Вашингтона о сокращении воинского контингента в Афганистане, Клинцевич отметил, что оставшихся сил будет достаточно для контроля за боевиками радикального движения «Талибан» и поддержки террористической группировки ИГ (запрещена в России). По мнению сенатора, в дальнейшем она может быть задействована американцами для дестабилизации ситуации в среднеазиатских странах и подготовке новых «оранжевых революций», сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР. По его словам, боевые действия в Центральной Азии привели к банкротству Союза. 


#сша #россия #афганистан
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