США обсудят новые поставки оружия Киеву

Вашингтон обсудит возможность новых поставок вооружения Украине в ближайшие два месяца, заявил специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
«У нас есть возможность продать дополнительное [военное] оборудование», — цитирует дипломата «Политика сегодня».
Представители самопровозглашённой ЛНР 17 декабря 2018 года заявили о присутствии на позициях ВСУ бойцов норвежской частной военной компании. Народная милиция Луганска насчитала около 20 иностранных наёмников.
Ранее News.ru сообщал о призыве Курта Волкера к странам Евросоюза ужесточить санкции против Кремля. Кроме того, представитель Государственного департамента заявил, что Белый дом не намерен сдаваться в вопросах возвращения Крыма в состав Украины.