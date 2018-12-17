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США обсудят новые поставки оружия Киеву

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Вашингтон обсудит возможность новых поставок вооружения Украине в ближайшие два месяца, заявил специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

«У нас есть возможность продать дополнительное [военное] оборудование», — цитирует дипломата «Политика сегодня».

Представители самопровозглашённой ЛНР 17 декабря 2018 года заявили о присутствии на позициях ВСУ бойцов норвежской частной военной компании. Народная милиция Луганска насчитала около 20 иностранных наёмников.

Ранее News.ru сообщал о призыве Курта Волкера к странам Евросоюза ужесточить санкции против Кремля. Кроме того, представитель Государственного департамента заявил, что Белый дом не намерен сдаваться в вопросах возвращения Крыма в состав Украины.


#сша #украина #оружие
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