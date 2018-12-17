USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

«Справедливость» назвали словом года

Zamir Usmanov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary выбрал существительное «справедливость» словом года, сообщило справочное издание на своём сайте. Это слово посетители чаще всего искали на портале словаря, отметили его представители.

Они подчеркнули, что значение этого слова уточняли на 74% чаще, чем в прошлом году.

Понятие справедливости в 2018 году было в центре многих общественных дискуссий, которые касались социальных, уголовных, экономических и других вопросов. При этом люди интересовались, что имеется в виду в тех случаях, когда используется данный термин, сообщили представители редколлегии словаря.

«По многим причинам и в разных значениях можно сказать наверняка: справедливость была в умах многих людей в 2018 году», — сказано в сообщении на сайте.

Слово «справедливость» имеет самые разные значения в английском языке — от юридического до философского.

В прошлом году, как сообщал News.ru, редакция словаря определила в качестве слова года «феминизм». Его популяризации способствовали произошедшие секс-скандалы и флешмобы в соцсетях.


#сша #справедливость #словари
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 12:21, 17 декабря 2018
Режиссёр Кирилл Серебренников признан человеком года
политика 13:00, 14 декабря 2018
Путина и Лаврова признали политиками года
спорт 12:40, 14 декабря 2018
Нурмагомедов стал самым популярным россиянином года
Лента новостей
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
наука 17:15
Астрономы нашли самую далекую планету в Солнечной системе
спорт 17:14
Моуринью уехал с базы «МЮ»
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
Другие новости
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top