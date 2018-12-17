«Справедливость» назвали словом года

https://news.ru/storage/news/177efebcae7eae72a65d8e38e45c5c93/6687f66b-d080-4ea0-8131-9d1819e00b47_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary выбрал существительное «справедливость» словом года, сообщило справочное издание на своём сайте. Это слово посетители чаще всего искали на портале словаря, отметили его представители.

Они подчеркнули, что значение этого слова уточняли на 74% чаще, чем в прошлом году.

Понятие справедливости в 2018 году было в центре многих общественных дискуссий, которые касались социальных, уголовных, экономических и других вопросов. При этом люди интересовались, что имеется в виду в тех случаях, когда используется данный термин, сообщили представители редколлегии словаря.

«По многим причинам и в разных значениях можно сказать наверняка: справедливость была в умах многих людей в 2018 году», — сказано в сообщении на сайте.

Слово «справедливость» имеет самые разные значения в английском языке — от юридического до философского.

В прошлом году, как сообщал News.ru, редакция словаря определила в качестве слова года «феминизм». Его популяризации способствовали произошедшие секс-скандалы и флешмобы в соцсетях.