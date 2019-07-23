Токио выразил протест Сеулу и Москве по дипломатической линии — за якобы инцидент с российским военным самолетом над спорными островами Такэсима (корейское название Токто) в Японском море. Примечательно, что в японских и южнокорейских сообщениях нарушителем чётко называется самолёт радиолокационной разведки, в российских — А-50 не упоминается вовсе, но в сообщении Минобороны РФ не двусмысленно указывается на самовольный характер южнокорейской «зоны опознавания ПВО». По мнению экспертов, несмотря на опровержение российского военного ведомства, в реальности могла иметь место ошибка навигации в довольно «тесном» районе, где в ходе инцидента успели засветиться даже китайские бомбардировщики — с довольно интересной целью.

Неназванный нарушитель

Советник-посланник посольства России в Сеуле вызван 23 июля в МИД Республики Корея в связи с инцидентом с самолётами в Японском море, сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство. Ранее Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил о вроде как имевшем место двукратном нарушении воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто российским самолетом ДРЛОиУ А-50 (дальнего радиолокационного обнаружения и управления), который совершал полёт в составе группы. В результате по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений отстреляли 20 тепловых ловушек и сделали 360 предупредительных выстрелов из пушки. По информации военных, самолет ВКС РФ находился в воздушном пространстве Южной Кореи дважды: первый раз — около трёх минут, второй — четыре минуты.

Интересно, что за несколько часов до инцидента два китайских самолета совершили полет в «зоне опознавания ПВО» Южной Кореи (была введена Сеулом из-за территориального спора), покинули её, но затем вернулись в район вместе с двумя российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. Группа находилась в «зоне оповещения ПВО» около 25 минут.

Указывается, что российский самолет А-50 вошел в воздушное пространство Южной Кореи около острова Докдо. pic.twitter.com/fiusm66Oly — SwankyStas (@StasSwanky) July 23, 2019

В Минобороны РФ опровергли обвинения: в ведомстве сообщили, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, а южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват, наоборот «непрофессионально» опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности. В ведомстве не упомянули самолет ДРЛОиУ А-50, который ранее был замечен на аэродроме во Владивостоке, но не преминули напомнить: южнокорейская сторона самопроизвольно установила «зону опознавания ПВО», которая не закреплена на международном уровне и не признаётся РФ.

Совместное патрулирование

Симптоматично, что в опубликованном отчёте Минобороны Японии не только зафиксирован бортовой номер ДРЛОиУ А-50, но и указана траектория полёта. При этом ведомство отметило, что рядом с ним находились два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских бомбардировщика H-6, однако они воздушное пространство не нарушали.

В экспертной среде есть версия, что реальная причина протеста Южной Кореи — первое совместное патрулирование района российскими и китайскими бомбардировщиками при координации процесса с самолёта А-50.

Совместные полёты ВВС России и Китая в принципе давно ожидались, напомнил в разговоре с News.ru старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Москва готовится вывести военное сотрудничество с Пекином на новый уровень. И одним из проявлений этого могут быть совместные патрульные полёты авиации, которые должны расширить возможности обеих сторон, позволять дополнять друг друга. Видимо, речь идёт о первом таком опыте сотрудничества, и это, конечно, знаменательное событие. После острой реакции Южной Кореи подобные полёты вполне могут стать регулярными: «нельзя допустить, чтобы у кого-то закралась мысль, что нам есть дело до южнокорейской опознавательной зоны ПВО. Василий Кашин старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Формально объяснение Минобороны может указывать на то, что самолёт ВКС действительно находился в зоне, которую Сеул признаёт своей территорией, но которую Москва и Пекин считает международной и, соответственно, свободной для передвижения. При этом вопрос территориальной принадлежности островов неоднократно провоцировал серьезное обострение отношений между Японией и Южной Кореей. Архипелаг Токто состоит из двух небольших островов и трех десятков мелких скал, контролируется Южной Кореей, которая держит там контингент полиции. Территориально архипелаг находится ближе к побережью республики, но Япония считает, что Корея незаконно захватила территорию.

Рутинное мероприятие

Вылеты на перехват военных самолётов, которые зачастую летают с выключенными транспондерами (иначе их полёты можно отследить), — рутинные военные мероприятия. Зачастую даже опубликованные видеозаписи инцидентов не дают полной картины происходящего, поэтому случаи сближения и сопровождения специально раскручиваются в политических целях. Например, в Пентагоне не раз заявляли о случаях «непрофессионального» и «небезопасного» перехвата истребителями ВКС России их самолетов-разведчиков RC-135U. В 2016 году после такого заявления представителя европейского командования ВМС США капитана Даниэля Эрнандеса, американские СМИ, близкие к американским спецслужбам, распространили версию, что «в результате толчка от реактивной струи Су-27 самолет RC-135U потерял управляемость». При этом, как отмечал News.ru полковник ВВС Владимир Карякин, учитывая большие габариты RC-135U, даже если американский самолёт и попал в спутную струю (след) российского перехватчика после виража, его могло только слегка «болтануть»

Это кратковременное явление — всё равно что попасть в воздушную яму, когда нисходящие потоки воздуха сменяются восходящими из-за разницы давления. В подобных инцидентах нет ничего необычного, также как не раз происходили случаи провоцирования, когда разведчик подходил близко к воздушного пространству страны для того, чтобы спровоцировать включение дополнительных средства обнаружения для определения их координат. Владимир Карякин полковник ВВС в отставке

Однако инциденты на Дальнем Востоке происходят довольно редко. Крайний эпизод произошёл на море в декабре 2018 года, при этом его обстоятельства указывают на то, что это было не иначе, как «военным троллингом». Тогда американский боевой корабль прошёл вблизи российских территориальных вод в Японском море — для того, что «бросить вызов чрезмерным морским требованиям России» и защитить право на свободу навигации. Вашингтон тогда напомнил, что Москва претендует на районы залива Петра Великого, выходящие за установленную Конвенцией ООН по морскому праву 12-мильную зону территориальных вод. В итоге пропаганда обеих стран максимально использовала произошедшее в своих целях: представители Пентагона громко заявили, что провели операцию по «поддержке свободы» мореплавания, Минобороны РФ — что заставали экипаж боевого корабля на максимальной скорости покинуть район, но особняком стоит формальный повод, про который никто не вспоминал уже более 30 лет.

Как отметил в беседе с News.ru заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, теоретически А-50 мог быть в районе инцидента, хотя российские самолёты радиолокационного обнаружения на Дальнем Востоке появляются редко, но в любом случае — маловероятно, что Россия нарочно могла вторгнуться в южнокорейское воздушное пространство.

Для чего в данной ситуации нужны сознательные действия — не могу представить. А вот случайное вторжение вполне могло быть, поскольку спорные острова Токто/Такэсима — весьма маленькие. Александр Храмчихин заместитель директора Института политического и военного анализа

Что же касается 360 предупредительных выстрелов, то, по мнению Храмчихина, в самой цифре ничего удивительного нет: «практика вполне допустимая, хотя о нарушении обычно предупреждают по радиосвязи». В целом же инцидент серьёзных последствий иметь не будет, заключил эксперт.