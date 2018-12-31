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Спейси хочет заявить суду о своей невиновности

Кевин Спейси Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Кевин Спейси

в мире [ версия для печати ]

Голливудский актёр Кевин Спейси намерен заявить суду в США о своей невиновности в сексуальных домогательствах к 19-летнему молодому человеку. При этом знаменитость не собирается присутствовать на заседании.

Своё нежелание появляться в суде артист объяснил тем, что его присутствие «усилит негативное отношение общественности, которое появилось в связи с этим делом». Второй довод Спейси — расстояние, которое ему придётся преодолеть, чтобы добраться до зала суда.

Судья ещё не вынес решение относительно запроса актёра, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что суд округа Нантакет (штат Массачусетс) готовится предъявить обвинение в сексуальных домогательствах Кевину Спейси. Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в июле 2016 года. По версии следствия, тогда он в одном из местных баров пытался споить, а затем совратить 18-летнего сына бывшей ведущей новостей бостонского телеканала WCVB-TV Хизер Анру.


#суд #АКТЕР #КевинСпейси #заявление
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