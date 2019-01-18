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Сирийцы получат тысячи тонн российского зерна

Serguei Fomine/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Кремль через морской порт Севастополя начнёт поставки зерна в Сирию. Арабская Республика испытывает острую потребность в продовольственных товарах, заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Задача на 2019 год — разгрузить в провинции Тартус 200 тысяч тонн продукции. Кроме злаковых, Дамаск получит от Москвы стройматериалы. Ответом ближневосточного государства станут партии фруктов для российского потребителя, пишет «Российская газета».

«Все строительные материалы для реализации проектов будут идти через порт Севастополя. <...> В этом нас заверила российская компания, которая участвует в восстановлении и реализации инвестиционных проектов в Сирии. Поставка и загрузка строительных материалов начнется в ближайшие две недели», — добавил Овсянников.

Сирийский лидер Башар Асад во время встречи с делегацией России выразил желание посетить Крым и Севастополь. Своё намерение президент озвучил в ходе обсуждения соглашения о сотрудничестве с Москвой.

Ранее News.ru публиковал заявление главы МИД Ливана о необходимости вернуть Дамаск в Лигу арабских государств. По словам Джебрана Басиля, препятствий для этого нет.


#сирия #россия #зерно #Севастополь
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