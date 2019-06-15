https://static.news.ru/photo/6a5640b0-8f8d-11e9-a3b4-fa163e074e61_1024.jpg Главы КНР и Таджикистана Си Цзиньпин и Эмомали Рахмон Фото: president.tj

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградил высшим государственным орденом страны — «Зарринточ» 1-й степени — главу КНР Си Цзиньпина.

Это произошло после переговоров двух лидеров. По их итогам подписаны 19 документов, в том числе заявление об углублении стратегического, инвестиционного и научного сотрудничества, а также протокол о фитосанитарных требованиях по экспорту таджикского лимона в Китай, передаёт РИА Новости.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экологии и защиты окружающей среды Китая и их коллегами из Таджикистана, а также министерствами сельского хозяйства двух стран и минкультами. Си Цзиньпин отправится назад в КНР 16 июня.

Ранее News.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил председателю КНР Си Цзиньпину корзину продуктов со своей малой родины.