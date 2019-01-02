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Шторм оставил без электричества часть Финляндии

Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Десятки тысяч домохозяйств в Финляндии остаются без электроэнергии из-за мощного шторма. Порывы ветра в некоторых регионах страны достигают 42 метров в секунду.

Электроэнергия отсутствует у 60 тысяч домохозяйств в более чем 120 муниципалитетах в западных, центральных и восточных районах страны. Причина — сильный ветер и снег, налипший на деревья и на линии электропередачи, передаёт РИА Новости.

По прогнозу метеорологов, шторм накрывает южную и центральную Финляндию, где порывы ветра повсеместно превышают 20 м/с. Жителей и гостей страны предупреждают, что при прогулках на свежем воздухе нужно быть крайне осторожным и опасаться падения деревьев.

Как писал ранее News.ru, в конце декабря ребёнок и двое взрослых из России погибли в результате аварии с грузовиком в Финляндии. ДТП произошло в районе города Оулу. По данным полиции, дорога была скользкой.


#электричество #финляндия
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