Российская семья погибла в ДТП в Финляндии

https://news.ru/storage/news/eb73ee7225a529d7ea5f40f988734093/357e0117-ba85-4b0b-9bc2-11efd453fbdc_850.jpg K. Salminen/blickwinkel/Global Look Press

Ребёнок и двое взрослых погибли в результате аварии с грузовиком в Финляндии. ДТП произошло в районе города Оулу.

«Автомобиль с россиянами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком», — сообщает Yle.

Погибшим взрослым на вид около 30 лет, ребёнок школьного возраста был обнаружен лишь после демонтажа автомобиля. Причина аварии ещё выясняется, но в полиции сказали, что дорога была скользкой.

Ранее News.ru писал, что в США трудная ситуация на дорогах, сложившаяся из-за сильного снежного шторма, стала причиной ДТП, в котором погиб человек. На юго-востоке страны и Среднем Западе прошла мощная буря. В результате во многих районах сложилась опасная ситуация, в том числе на дорогах. В аэропортах 865 авиарейсов были отменены и еще 7 тыс. задержаны. Специалисты предупреждают об опасности шторма жителей штатов Канзас, Небраска, Северная и Южная Дакота, Миннесота.