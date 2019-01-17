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Сербия захотела влиться в «Турецкий поток»

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Белград рассматривает возможность получать газ для страны через «Турецкий поток», заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы до сегодняшнего дня получали газ через территорию Украины и Молдавии, а сейчас мы хотим получать газ через „Турецкий поток“, через территорию Болгарии, и поэтому мы и строим газопровод», — цитирует политика РИА Новости.

Лидер добавил, что предложение Кремля является лучшим по соотношению цена/качество.

Со своей стороны глава РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова инвестировать $1,4 млрд в строительство магистрали на территории балканского государства.

Ранее News.ru сообщал о заключении соглашения между Россией и Сербией в области атомной энергетики. Росатом построит на Балканах центр ядерных исследований.


#россия #сербия
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