Сербия захотела влиться в «Турецкий поток»

Белград рассматривает возможность получать газ для страны через «Турецкий поток», заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы до сегодняшнего дня получали газ через территорию Украины и Молдавии, а сейчас мы хотим получать газ через „Турецкий поток“, через территорию Болгарии, и поэтому мы и строим газопровод», — цитирует политика РИА Новости.
Лидер добавил, что предложение Кремля является лучшим по соотношению цена/качество.
Со своей стороны глава РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова инвестировать $1,4 млрд в строительство магистрали на территории балканского государства.
Ранее News.ru сообщал о заключении соглашения между Россией и Сербией в области атомной энергетики. Росатом построит на Балканах центр ядерных исследований.