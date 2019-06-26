https://static.news.ru/photo/31b0386a-9541-11e9-a776-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, лишённый украинского гражданства и высланный из страны, а после восстановленный в правах новым президентом страны Владимиром Зеленским, призвал украинцев помочь Грузии заполнить экономическую дыру в экономике.

Я очень хочу, чтобы украинцы сейчас поехали в Грузию вместо россиян, потому что там их очень любят, — заявил политик в эфире телеканала ZIK .

Кроме того, он попросил граждан Украины активно пить грузинское вино, чтобы помочь Тбилиси справиться с проваленным туристическим сезоном из-за прекращения прямого авиасообщения с Россией.

Акции протеста перед зданием парламента в грузинской столице начались 20 июня из-за проходившей там Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Ранее News.ru писал о том, что власти Грузии обеспечивают безопасность для жителей страны и для туристов, в частности из России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Градоначальник также выразил сожаление из-за решения России временно запретить авиасообщение между странами.