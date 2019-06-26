Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, лишённый украинского гражданства и высланный из страны, а после восстановленный в правах новым президентом страны Владимиром Зеленским, призвал украинцев помочь Грузии заполнить экономическую дыру в экономике.
Я очень хочу, чтобы украинцы сейчас поехали в Грузию вместо россиян, потому что там их очень любят, — заявил политик в эфире телеканала ZIK.
Кроме того, он попросил граждан Украины активно пить грузинское вино, чтобы помочь Тбилиси справиться с проваленным туристическим сезоном из-за прекращения прямого авиасообщения с Россией.
Акции протеста перед зданием парламента в грузинской столице начались 20 июня из-за проходившей там Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Ранее News.ru писал о том, что власти Грузии обеспечивают безопасность для жителей страны и для туристов, в частности из России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Градоначальник также выразил сожаление из-за решения России временно запретить авиасообщение между странами.