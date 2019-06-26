Власти Грузии обеспечивают безопасность для жителей страны и для туристов, в частности из России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Мы гордимся нашей толерантностью, соответственно, рядовой гражданин нашей страны не должен сталкиваться с какими-либо проблемами в России, а у российских туристов не должны возникать проблемы в нашей стране, — сказал он.
Градоначальник также выразил сожаление из-за решения России временно запретить авиасообщение между странами.
Развитие туризма, усиление туристического направления являются очень важным для нашего города, страны, и те заявления, которые мы услышали о запрете посещения туристов, являются очень печальными, — подчеркнул политик.
Акции протеста перед зданием парламента в грузинской столице начались 20 июня из-за проходящей там Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Как ранее писал News.ru, грузинское вино в скором времени может вновь исчезнуть с прилавков российских магазинов. После заявления Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством этого алкогольного напитка чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле вина из Грузии в магазинах.