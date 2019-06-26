https://static.news.ru/photo/53c05534-97f8-11e9-bd0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Грузии обеспечивают безопасность для жителей страны и для туристов, в частности из России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Мы гордимся нашей толерантностью, соответственно, рядовой гражданин нашей страны не должен сталкиваться с какими-либо проблемами в России, а у российских туристов не должны возникать проблемы в нашей стране, — сказал он.

Градоначальник также выразил сожаление из-за решения России временно запретить авиасообщение между странами.

Развитие туризма, усиление туристического направления являются очень важным для нашего города, страны, и те заявления, которые мы услышали о запрете посещения туристов, являются очень печальными, — подчеркнул политик.

Акции протеста перед зданием парламента в грузинской столице начались 20 июня из-за проходящей там Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Как ранее писал News.ru, грузинское вино в скором времени может вновь исчезнуть с прилавков российских магазинов. После заявления Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством этого алкогольного напитка чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле вина из Грузии в магазинах.