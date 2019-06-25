https://static.news.ru/photo/2112c46e-97b2-11e9-82e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Грузинское вино в скором времени может вновь исчезнуть с прилавков российских магазинов. После заявления Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством этого алкогольного напитка, чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле вина из Грузии в магазинах.

Как пишет газета «Коммерсант» , данные действия говорят о подготовке к введению запрета на ввоз в Россию грузинского алкоголя.

Если ограничения будут введены, то некоторым винодельням в Грузии грозит банкротство. По словам источника газеты, запрет импорта может быть введён на фоне обострения отношений двух стран.

Доля грузинских вин в ассортименте российских торговых сетей Auchan («Ашан»), X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекрёсток», «Карусель») и «Ленты» составляет 5–9%. Представители компаний заявили изданию, что в случае запрета смогут заменить грузинскую продукцию альтернативным товаром.

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию Международной ассамблеи православия (МАП). Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в протестах Россию. В итоге Москва рекомендовала россиянам не посещать Грузию и прервала воздушное сообщение между двумя странами.

Ранее News.ru писал о том, что вернуть средства в полном объёме за купленные авиабилеты в Грузию вылетом с 8 июля обязаны как турфирмы, так и перевозчики, у которых покупались билеты. Это же касается, как следует из памятки, выпущенной Ростуризмом, и посредников, продававших билеты на самолёт в Тбилиси, Батуми и другие грузинские города.