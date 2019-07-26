https://static.news.ru/photo/57d0c99c-af95-11e9-ac42-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский медиарегулятор Ofcom назначил RT штраф в размере £200 тыс. до решения суда за «нарушение правил вещания» на территории королевства. Телеканал назвал это решение возмутительным и необоснованным.

Мы возмущены тем, что Ofcom назначил нам штраф, — подчеркнули в RT .

В заявлении Ofcom говорится, что компания не была беспристрастна, когда показывала сюжеты о войне в Сирии, о деле Скрипалей и несколько других историй. При этом наложенный штраф в несколько раз превышает санкции, наложенные на другие СМИ за более серьёзные нарушения.

Сергей и Юлия Скрипали пострадали 4 марта 2018 года. Британцы обвинили в случившемся Кремль, не имея доказательств. По предварительной информации, неизвестные применили отравляющее вещество «Новичок». РФ отвергла все доводы Запада и потребовала разрешить своим специалистам расследовать дело.

Как ранее писал News.ru, в деле об избиении племянницы отравленного в британском Солсбери экс-полковника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля Виктории появились новые подробности.