РФ фиксирует массовые нарушения перемирия в Сирии

В первый день нового года Москва зафиксировала десять нарушений действующего перемирия в Сирии. Турецкая сторона также сообщила о подобных инцидентах.
Общее количество столкновений 1 января 2019 года — 28. Стрельбу слышали в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо, сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ.
Количество вооружённых формирований, присоединившихся к режиму прекращения огня, не изменилось — 234.
Ранее News.ru сообщал о возможном возвращении САР в Лигу арабских государств. Катар будет единственной страной, которая выступит против этого решения.