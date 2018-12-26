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Ребёнок вызвал полицию из-за недовольства подарками

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В полицию города Цетель в Германии обратился 9-летний мальчик, который пожаловался на своих родителей. Поводом для обращения к стражам порядка стало недовольство рождественскими подарками, которые ребёнок обнаружил под ёлкой.

Сотрудники полиции были вынуждены приехать по вызову малолетнего, который предъявил им список подарков, заказанных Санта-Клаусу. Оказалось, что родители не купили ничего из того, что хотел их сын. Это стало поводом для семейной ссоры.

Стражам порядка удалось успокоить разгневанного ребенка, объяснив, что в силу пожилого возраста Санта-Клаус просто перепутал подарки, сообщает телеканал NDR со ссылкой на представителя полиции.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания провели традиционный рождественский телефонный разговор с детьми. Они должны были рассказать маленьким американцам о том, где сейчас находится Санта-Клаус, однако в ходе разговора со школьником Трамп внезапно заявил, что семилетние дети, проживающие в США, обязаны знать, что Санта-Клауса не существует.


#германия #общество
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