Рада: переименование УПЦ произойдёт в любом случае

https://news.ru/storage/news/bb8f6f7c237715def41b8d694ad3c300/6dee9854-5601-45eb-a204-91872507bb3d_850.jpg Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Попытки оспорить переименование Украинской православной церкви (УПЦ) не повлияют на принятие соответствующего закона, заявил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Все действия будут происходить согласно срокам, указанным в документе, отметил политик.

По его словам, провокаторы могут подавать жалобы, пытаться обжаловать проект через суд, однако это не будет иметь результата. При этом, уточнил Парубий, судебные тяжбы по данному вопросу могут быть длинными, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, Парубий заявил, что более 40 приходов Украинской православной церкви перешли в Православную церковь Украины. При этом он отметил, что данная процедура пока юридически не упорядочена.