Рацион украинцев сравнили с блокадным Ленинградом

Депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович осудил сокращение нормы потребления ряда продуктов для украинцев, в том числе уменьшение порции хлеба до 100 граммов — «прямо как в блокадном Ленинграде».
По его словам, кабмин Украины жертвует здоровьем граждан ради «очередного транша».
«Правительство своим постановлением уменьшило потребление хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладкого и кондитерских изделий. Под сокращение попали нормы сахара, мёда и ржаного хлеба», — уточнил он.
Парламентарий отметил, что раньше порционная норма хлеба составляла 250 граммов, передаёт телеканал «112 Украина».
Как писал News.ru, ранее депутат Рады заявил о необходимости прекратить брать кредиты Международного валютного фонда. По его словам, именно МВФ превратил Украину в столь коррумпированную страну.