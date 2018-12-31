Рацион украинцев сравнили с блокадным Ленинградом

https://news.ru/storage/news/1c310b9d66f476d9a443e0cd939fc1c8/d3eb2f7f-0459-4b4a-8b8b-863e32a88f95_850.jpg Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович осудил сокращение нормы потребления ряда продуктов для украинцев, в том числе уменьшение порции хлеба до 100 граммов — «прямо как в блокадном Ленинграде».

По его словам, кабмин Украины жертвует здоровьем граждан ради «очередного транша».

«Правительство своим постановлением уменьшило потребление хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладкого и кондитерских изделий. Под сокращение попали нормы сахара, мёда и ржаного хлеба», — уточнил он.

Парламентарий отметил, что раньше порционная норма хлеба составляла 250 граммов, передаёт телеканал «112 Украина».

Как писал News.ru, ранее депутат Рады заявил о необходимости прекратить брать кредиты Международного валютного фонда. По его словам, именно МВФ превратил Украину в столь коррумпированную страну.