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Рабинович предложил «выгнать» МВФ с Украины

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Вадим Рабинович

в мире [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о необходимости прекратить брать кредиты Международного валютного фонда. По его словам, именно МВФ превратил Украину в столь коррумпированную страну

«Нам нужен один год, чтобы восстановить всё разрушенное этими недоумками. И уже следующий за ним год будет годом подъёма. Для этого нам [во-первых] нужно выгнать МВФ из страны», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее украинская активистка Татьяна Монтян заявила, что радоваться новому кредиту Международного валютного фонда могут только безумцы. Она пояснила, что организация выдаёт стране новые кредиты, чтобы «получить проценты на проценты». По словам Монтян, Украина вышла на второе место среди должников МВФ, обогнав Грецию. Она также скептически отнеслась к сообщениям о «росте валютных резервов страны», писал News.ru.


#МВФ #верховнаярада
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