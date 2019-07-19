https://static.news.ru/photo/e7069b44-ab23-11e9-be36-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/pg/TiflisPride

Грузинские консерваторы устроили возле строящегося храма Иверской Богоматери в городе Зугдиди на западе страны сбор подписей против «пропаганды гомосексуализма». Противники ЛГБТ во время своей акции организовали большое застолье и угощали всех, кто согласился расписаться под их петицией.

Мероприятие устроило движение «За единую и нравственную Грузию», передаёт « Интерфакс ».

Авторы петиции хотят исключить упоминание представителей ЛГБТ из закона, который запрещает все формы дискриминации, в том числе по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Также сторонники «традиционных ценностей» хотят законодательно запретить «пропаганду гомосексуализма».

Как писал News.ru, ранее один из лидеров «Тбилиси прайда» Георгий Табагари, сообщил, что запланированный на 8 июля гей-парад не состоится в связи с поступающими в адрес его предполагаемых участников угрозами.