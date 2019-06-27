Во время посещения организации The Albert Kennedy Trust, оказывающей помощь представителям ЛГБТ, оказавшимся на улице, принц Уильям признался, что будет нервничать, если вдруг его дети объявят о нетрадиционной сексуальной ориентации.
Я нервничаю не потому, что беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем, а из-за давления, с которым они могут столкнуться, — ответил он на вопрос журналиста телеканала ITV News.
Принц тут же добавил, что всегда будет поддерживать своих детей вне зависимости от их сексуальной ориентации, передаёт
Как писал News.ru, основное здание Европейской комиссии в Брюсселе — Берлемон — будет освещено в цветах радужного флага ЛГБТ-сообщества. Акция приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией. 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.