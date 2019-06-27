https://static.news.ru/photo/25b8561e-98d4-11e9-9153-fa163e074e61_1024.jpg Принц Уильям Фото: Frank Sorge/www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Во время посещения организации The Albert Kennedy Trust, оказывающей помощь представителям ЛГБТ, оказавшимся на улице, принц Уильям признался, что будет нервничать, если вдруг его дети объявят о нетрадиционной сексуальной ориентации.

Я нервничаю не потому, что беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем, а из-за давления, с которым они могут столкнуться, — ответил он на вопрос журналиста телеканала ITV News.

Принц тут же добавил, что всегда будет поддерживать своих детей вне зависимости от их сексуальной ориентации, передаёт ФАН .

Как писал News.ru, основное здание Европейской комиссии в Брюсселе — Берлемон — будет освещено в цветах радужного флага ЛГБТ-сообщества. Акция приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией. 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.