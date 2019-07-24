Сильный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо. Во время теракта мог пострадать мэр и несколько представителей местной власти.
Взрыв в здании администрации совершил террорист-смертник, сообщает
Теракт произошёл после отъезда специального представителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона. Он проводил встречу в Могадишо с мэром города.
Ранее News.ru писал, что в июне во время взрыва на неустановленном взрывном устройстве в Могадишо не менее восьми местных жителей были убиты, ещё 16 получили ранения.