Фото: Hassan/Xinhua/Global Look Press

Американская певица и актриса Рианна опубликовала фотографию девочки, которая удивительно на неё похожа. Звезда уточнила, что чуть не выронила телефон, когда увидела её фото.

Как пишет Life, девочку зовут Алайя, она модель детской одежды. Изначально фотографию опубликовала её мама, Брией Кей, в Instagram. Как писал News.ru, сербская поп-звезда Индира Арадинович, считающаяся «двойником» американской модели...