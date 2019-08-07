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Глава Украины Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию во время официального визита в Турцию. Он запутался в маршруте своего движения в ходе церемонии у дворца президента Реджепа Эрдогана в Анкаре.

Сначала Зеленский поприветствовал на турецком языке почётный караул. После этого глава Украины направился в противоположную сторону от Эрдогана вместо того, чтобы, согласно протоколу, принять с ним рапорт офицеров. В этот...