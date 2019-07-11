https://static.news.ru/photo/1f510d10-a410-11e9-a7bb-fa163e074e61_1024.jpg Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: JÃrgen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется на прекращение роста напряжённости в отношениях с Россией и на постепенное восстановление отношений между Москвой и Тбилиси.

Так глава государства прокомментировала недавние заявления президента России Владимира Путина о нежелании вводить санкции против Тбилиси.

Мы займём выжидательную позицию и узнаем, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания, нежели угрозы. Мы со своей стороны, разумеется, готовы к тому, чтобы не осуществлять эскалацию, — заявила Зурабишвили в интервью AP.

Политик подчеркнула, что намерена стать «первой, кто призовёт к деэскалации конфликта».

Ранее президент России Владимир Путин отказался от ограничительных мер и напомнил россиянам об уважении к грузинскому народу, писал News.ru.