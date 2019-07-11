Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется на прекращение роста напряжённости в отношениях с Россией и на постепенное восстановление отношений между Москвой и Тбилиси.
Так глава государства прокомментировала недавние заявления президента России Владимира Путина о нежелании вводить санкции против Тбилиси.
Мы займём выжидательную позицию и узнаем, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания, нежели угрозы. Мы со своей стороны, разумеется, готовы к тому, чтобы не осуществлять эскалацию, — заявила Зурабишвили в интервью AP.
Политик подчеркнула, что намерена стать «первой, кто призовёт к деэскалации конфликта».
Ранее президент России Владимир Путин отказался от ограничительных мер и напомнил россиянам об уважении к грузинскому народу, писал News.ru.