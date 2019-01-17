Представитель Украины пыталась сорвать заседание в Минске

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко намеревалась сорвать заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которое состоялось в Минске.
По словам уполномоченного представителя ЛНР на переговорах Владислава Дейнего, украинка начала с того, что пришла на совещание в узком формате без приглашения.
Он рассказал, что Геращенко пыталась мешать работе, навязывая участникам «очень важный вопрос», передаёт Луганскинформцентр.
Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук обсудили в Минске скорейшее урегулирование конфликта на востоке Украины. Белорусский лидер назвал ситуацию «недоразумением», которое нужно заканчивать.