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Представитель Украины пыталась сорвать заседание в Минске

Ирина Геращенко (в центре) facebook.com/iryna.gerashchenko

Ирина Геращенко (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко намеревалась сорвать заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которое состоялось в Минске.

По словам уполномоченного представителя ЛНР на переговорах Владислава Дейнего, украинка начала с того, что пришла на совещание в узком формате без приглашения.

Он рассказал, что Геращенко пыталась мешать работе, навязывая участникам «очень важный вопрос», передаёт Луганскинформцентр.

Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук обсудили в Минске скорейшее урегулирование конфликта на востоке Украины. Белорусский лидер назвал ситуацию «недоразумением», которое нужно заканчивать.


#донбасс #украина #КонтактнаяГруппа #Минск #Геращенко
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