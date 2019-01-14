Лукашенко: «недоразумение» в Донбассе надо заканчивать

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук обсудили в Минске скорейшее урегулирование конфликта на востоке Украины.

«Это недоразумение, иначе не назовёшь, надо заканчивать… Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — цитирует хозяина встречи РИА Новости.

Вторая сторона отметила роль белорусского лидера в попытках остановить боевые действия и поблагодарила за предоставленную площадку для переговоров.

Ранее News.ru сообщал об угрозах Лукашенко в адрес РФ. Политик пообещал лишить Москву «единственного союзника на западном направлении». Заявление сделано во время обсуждения финансовых потерь после налогового манёвра Кремля. В России в 2019–2024 годах произойдёт постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на её добычу. Минск оценил свои потери за шесть лет в $11 млрд.