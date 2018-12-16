Представительство ЮНИСЕФ откроется в Дохе

https://news.ru/storage/news/6c740c6bb0171bf0f9b32e8a50813fde/a4c95cc0-f295-499a-8041-9f64a87cf7e3_850.jpg Ahmad Hasaballah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На XVIII Дохийском форуме между Катаром и ООН было подписано соглашение о появлении в Дохе представительства ЮНИСЕФ.

Со стороны Катара документ подписал министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, а от ООН — генсек организации Антониу Гутерриш. По словам главы МИД Катара, страна выделила 500 млн долларов в качестве помощи институтам ООН.

«Мы высоко ценим роль ООН в достижении мира, стабильности и безопасности», — заявил министр.

Ранее News.ru писал о том, что Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции, призывающий сохранить действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.