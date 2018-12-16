Представительство ЮНИСЕФ откроется в Дохе

На XVIII Дохийском форуме между Катаром и ООН было подписано соглашение о появлении в Дохе представительства ЮНИСЕФ.
Со стороны Катара документ подписал министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, а от ООН — генсек организации Антониу Гутерриш. По словам главы МИД Катара, страна выделила 500 млн долларов в качестве помощи институтам ООН.
«Мы высоко ценим роль ООН в достижении мира, стабильности и безопасности», — заявил министр.
Ранее News.ru писал о том, что Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции, призывающий сохранить действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.