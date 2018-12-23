Пранкеры опубликовали запись разговора с Епифанием

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Епифаний

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись разговора с предстоятелем новой церкви Украины Епифанием. В ходе беседы священнослужитель рассказал о возвращении Крыма, ЛГБТ-сообществе и политике президента Порошенко.

В частности, Епифаний заявил, что благодарит евроструктуры за поддержку новой церкви, а также попросил их оказать влияние на Москву, чтобы РПЦ признала религиозную структуру. Он отметил, что около 50% украинцев поддерживают церковь, а после получения томоса и признания другими православными церквями количество прихожан возрастёт.

Предстоятель подчеркнул, что не получал «плохих заяв» от митрополита Онуфрия, однако выразил уверенность в том, что глава УПЦ МП полностью зависим от России.

Кроме того, священник выразил надежду на то, что укрепление позиций новой церкви поможет возвращению в состав Украины Донбасса и Крыма. Говоря о политике президента страны Петра Порошенко, Епифаний уточнил, что выступает за то, что церковь должна быть отделена от государства и не использоваться в политических целях. При этом он заявил, что без поддержки государства объединения бы не произошло.

Епифаний признался, что новая церковь видит на посту президента Украины только Порошенко, так как проросийский политик станет проблемой для будущего страны.

Предстоятель заявил, что новая церковь будет отходить от русской консервативной традиции, в том числе в вопросах признания ЛГБТ-сообщества. Он выразил готовность религиозной структуры искать ответы на сложные вопросы, сообщает News Front.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь новой церкви Украины Евстратий Зоря заявил, что предстоятелю Епифанию звонили российские пранкеры. В ходе разговора священнослужитель заподозрил, что это провокация. По словам Евстратия, пранкер представился депутатом, председателем комитета иностранных дел Европейского парламента Дэвидом Макалистером.