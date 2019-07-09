https://static.news.ru/photo/8bb43e4a-a272-11e9-9d4a-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Пятый украинский президент Пётр Порошено подверг критике решение своего сменщика на посту главы государства Владимира Зеленского отказаться от проведения в Киеве военного парада по случаю Дня независимости.

Политик назвал это нововведение недальновидным, считая, что страна и народ «должны видеть своих героев».

Военный парад — это событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Когда армия пользуется наибольшим доверием народа, я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно, — сказал Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна откажется от проведения парада в этом году на День независимости, а сэкономленные средства, 11,7 миллиона долларов, будут направлены военным, писал News.ru.