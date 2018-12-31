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Полиция обнаружила в Виннице три трупа и раненую девочку

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Три человека были обнаружены мёртвыми в квартире в городе Винница на Украине. В том же помещении сотрудники украинской полиции нашли раненую девочку, которая позднее скончалась в больнице.

По данным областного управления полиции, убитые — две женщины, мальчик и 3-летняя девочка. Бригаду скорой помощи вызвал мужчина, который сообщил, что обнаружил тела в своей квартире. Собственник был доставлен в отделение для выяснения обстоятельств.

Полиция завела уголовное дело по статье «умышленное убийство нескольких человек», сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что журналист следственного управления газеты Daily Sabah Ферхат Унлу опубликовал в турецких СМИ видео, которое добавляет новые вопросы в расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. На кадрах группа лиц вносит мешки с неизвестным содержимым в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле.


#украина #убийство #полиция #Винница
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