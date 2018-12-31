Новый поворот произошёл в деле убийства Хашогги

https://news.ru/storage/news/1bae46a91e553c84cc786d4cac2fd814/0eff16f0-b730-41e1-a3a8-ae5fb1d1c1b0_850.jpg Aurelien Morissard/Global Look Press

Журналист следственного управления газеты Daily Sabah Ферхат Унлу опубликовал в турецких СМИ видео, которое добавляет новые вопросы в расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. На кадрах группа лиц вносит мешки с неизвестным содержимым в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Действие происходит в день убийства журналиста в консульстве, здание которого расположено в нескольких сотнях метров от резиденции. По данным ряда СМИ, сумки, с которыми запечатлённые на видео лица заходили в резиденцию, могут содержать части тела Хашогги.

Коллеги убитого журналиста связали видео с тем фактом, что в резиденции генконсула был проведён обыск, однако саудовская сторона не позволила турецким криминалистам как следует изучить колодец. По их мнению, расчленённое тело сотрудника СМИ вывезли из консульства в фургоне и перевезли в резиденцию.

Хашогги вошёл в консульство в Стамбуле 2 октября. Он собирался получить документы, подтверждающие развод с бывшей женой. Журналист был расчленён в здании. Турция назвала инцидент преднамеренным убийством, организованным властями Саудовской Аравии. Турецкая сторона уверена, что ликвидация была заказана наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, сообщает Al-Jazeera.

Как ранее писал News.ru, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что убийство было спланировано заранее. По словам представителя турецкого ведомства, спецслужбы «заинтересованных стран» также могли прослушать аудиозапись убийства и выдвинуть свои предположения.