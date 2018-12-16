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МИД Турции: убийство Хашогги спланировали заранее

Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги было спланировано заранее.

«Я прослушал аудиозаписи, в них очень хорошо слышно и понятно, что они заранее запланировали убить Хашогги», — заявил Чавушоглу, выступая на пресс-конференции на Дохийском форуме.

По словам представителя турецкого ведомства, спецслужбы «заинтересованных стран» также могли прослушать аудиозапись убийства и выдвинуть свои предположения.

Чавушоглу заверил, что Турция готова всесторонне расследовать данное дело, но власти Саудовской Аравии ведут собственное расследование и не раскрывают подробности.

Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии прокуратуры Турции, репортёра убили и расчленили, после чего уничтожили останки.

Ранее News.ru писал, что президент Турции Тайип Эрдоган назвал виновных в убийстве Хашогги. Он назвал причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги приближённых наследного принца Саудовской Аравии.


#турция #МИД #РЕДЖЕПТАЙИПЭРДОГАН #ДжамальХашогги
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