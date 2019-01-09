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Похитители жены миллионера требуют выкуп в криптовалюте

Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген Norwegian police

Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген

в мире [ версия для печати ]

В Норвегии похитили жену одного из богатейших людей страны Тома Хагена.

68-летняя Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген исчезла 31 октября 2018 года из своего дома в Лёренскуге неподалёку от Осло.

Полиция обнаружила следы взлома, камер видеонаблюдения в доме миллиардера не было. Похитители вышли на связь только через десять недель. Они потребовали выкуп в размере 9 млн евро в криптовалюте, в противном случае угрожают расправой над женщиной.

Полиция до этого момента не раскрывала информацию, поскольку проводилось расследование в обстановке строжайшей секретности. К поискам подключились криминальная полиция, Европол и Интерпол.

В прошлом году Том Хаген занял 172-е место в списке богатейших людей Норвегии по версии журнала «Капитал». Его состояние оценивается примерно в 200 миллионов долларов. Он заработал на бизнесе в сфере энергетики и строительства.

Как сообщал News.ru, ЦБ Египта изучает вопрос запуска государственной криптовалюты. К обсуждению задачи привлечены специалисты с опытом работы в международных финансовых структурах, которые прорабатывают вопросы организации обращения криптовалют. 


#криптовалюта #похищение #НОРВЕГИЯ #биткоины
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