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Подрыватели собора УПЦ задержаны на Украине

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Двое злоумышленников, взорвавших пиротехнику у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор в Сумах, задержаны украинскими правоохранителями. Оба оказались местными жителями.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Однако, учитывая то обстоятельство, что храм находится в юрисдикции Украинкой православной церкви Московского патриархата, виновники происшествия фактически могут быть радикальными сторонниками новой Православной церкви Украины.

«У одного из молодых людей правоохранители в ходе личного досмотра изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано <…> в соборе», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления Национальной полиции.

Инцидент в Спасо-Преображенском кафедральном соборе произошёл во время вечерней службы 16 января. Как писал News.ru, двое парней на входе в здание бросили пиротехническое средство для игры в страйкбол, оснащённое зёрнами кукурузы. В результате происшествия никто не пострадал.


#упц #взрывы #пиротехника #Сумы
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