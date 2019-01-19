Подрыватели собора УПЦ задержаны на Украине

Двое злоумышленников, взорвавших пиротехнику у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор в Сумах, задержаны украинскими правоохранителями. Оба оказались местными жителями.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Однако, учитывая то обстоятельство, что храм находится в юрисдикции Украинкой православной церкви Московского патриархата, виновники происшествия фактически могут быть радикальными сторонниками новой Православной церкви Украины.
«У одного из молодых людей правоохранители в ходе личного досмотра изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано <…> в соборе», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления Национальной полиции.
Инцидент в Спасо-Преображенском кафедральном соборе произошёл во время вечерней службы 16 января. Как писал News.ru, двое парней на входе в здание бросили пиротехническое средство для игры в страйкбол, оснащённое зёрнами кукурузы. В результате происшествия никто не пострадал.