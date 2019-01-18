Страйкбольную пиротехнику взорвали в храме в Сумах

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Спасо-Преображенский кафедральный собор в Сумах

Вечернее богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе было сорвано неизвестными, бросившими на входе в храм пиротехническое средство в Сумах. Последовал взрыв, происшествие обошлось без пострадавших.

В это время в церкви проходила служба канонической Украинской православной церкви. На место прибыли взрывотехники, следственно-оперативная группа, сообщает Национальная полиция Сумской области.

Вначале люди думали, что злоумышленники подкинули шашку, но после выяснилось, что это пиротехника для страйкбола, оснащённая кукурузными зёрнами. В результате полиция завела дело по статье «Хулиганство», помещение храма не повреждено.

Ранее News.ru сообщал, что Печерский районный суд Киева арестовал мужчину, который мог совершить поджог одного из зданий на территории Киево-Печерской лавры. Пожар произошёл на территории монастырского комплекса 14 января. Огонь вспыхнул на втором этаже, где проводились реставрационные работы, а позднее перекинулся на крышу.