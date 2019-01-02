Первый с 2015 года побег из тюрьмы совершён в Греции

https://news.ru/storage/news/46858273cadea175cd7cac7315b4900a/961c5b7c-a83c-4a1e-b639-6a11cbe945dc_850.jpg Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двое заключённых сбежали из афинской тюрьмы Коридаллоса. Их поиском занимается полиция, а Минюст страны проводит инспекцию в пенитенциарном учреждении и дисциплинарное расследование.

По данным ведомства, инцидент произошёл 2 января. Двое задержанных сбежали из следственного изолятора. По данным СМИ, беглецы — албанцы, обвиняемые в серии ограблений пожилых людей. Им удалось распилить решётку в камере, выбраться во внутренний двор тюрьмы и оттуда с помощью верёвки, сделанной из кусков сумки, с крюком перебраться через тюремную стену.

Минюст заявил, что это первый побег с 2015 года, когда к власти пришло левое правительство, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что из тюрьмы в провинции Ачех на индонезийском острове Синьхуа сбежали по меньшей мере 113 заключённых. Арестанты выломали решётки на окнах.