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Первый с 2015 года побег из тюрьмы совершён в Греции

Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Двое заключённых сбежали из афинской тюрьмы Коридаллоса. Их поиском занимается полиция, а Минюст страны проводит инспекцию в пенитенциарном учреждении и дисциплинарное расследование.

По данным ведомства, инцидент произошёл 2 января. Двое задержанных сбежали из следственного изолятора. По данным СМИ, беглецы — албанцы, обвиняемые в серии ограблений пожилых людей. Им удалось распилить решётку в камере, выбраться во внутренний двор тюрьмы и оттуда с помощью верёвки, сделанной из кусков сумки, с крюком перебраться через тюремную стену.

Минюст заявил, что это первый побег с 2015 года, когда к власти пришло левое правительство, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что из тюрьмы в провинции Ачех на индонезийском острове Синьхуа сбежали по меньшей мере 113 заключённых. Арестанты выломали решётки на окнах. 


#греция #афины #ТЮРЬМА #побег
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