https://static.news.ru/photo/5a4404b8-af78-11e9-89a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После обработки 100% электронных протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.

На втором месте по числу набранных голосов «Оппозиционная платформа — За жизнь». Её результат составил 13,05%. Партия бывшего премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» прошла в парламент с 8,18% голосов.

«Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко набрала 8,10%. Пятой партией, прошедшей в Раду, стал «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,82%, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что с победой на выборах в Раду Зеленского уже поздравил президент США Дональд Трамп.