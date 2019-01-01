USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,743.15 $
МОСКВА-5°C18:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Папа Франциск посвятил новогоднюю мессу материнству

Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Папа римский Франциск начал Новый год с оды материнству. Первую в 2019 году мессу, приуроченную к 1 января, в базилике Святого Петра папа посвятил призывам к миру и братству, а также Мадонне.

В своей проповеди Франциск призвал католиков развивать мир так, «как мать ведёт вперёд детей», заявив, что «мир, который смотрит в будущее без взгляда матери, близорук».

«Он вполне может увеличить свою прибыль, но мы будем жить не как братья и сёстры», — сказал папа римский. Он подчеркнул, что «героизм проявляется в самоотдаче, силе в сострадании, мудрости в кротости», передает AP.

Отметим, что 2019 год для католической церкви обещает быть непростым на фоне скандала, связанного с педофилией среди священников. Однако папа Франциск предпринимает все усилия, чтобы вернуть доброе имя Святому престолу.


#церковь #религия #папаримский #новыйгод #мать
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
в мире 16:55, 26 октября 2018
Фейк-сайт объявил о словах Франциска про устаревшую Библию
в мире 06:24, 22 сентября 2018
Папа римский Франциск совершит первый визит в Прибалтику
СМИ трактовали его действия как новую эру принятия и приветствия геев в церкви
в мире 11:57, 21 мая 2018
Папа Франциск успокоил гея: Бог создал тебя таким, и он тебя любит
СМИ трактовали его действия как новую эру принятия и приветствия геев в церкви
Лента новостей
общество 18:15
Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим в парке
происшествия 18:08
Дипломаты надеются посетить Уилана в течение трёх суток
происшествия 18:07
Борт санавиации отправился на Урал за спасённым малышом
общество 18:01
МЧС рекомендует москвичам убрать ёлки пораньше
спорт 17:59
НБА назвала лучших игроков недели
Другие новости
в мире 17:50
Пожилой житель Риги погиб при пожаре в новогоднюю ночь
в мире 17:47
Сотни человек погибли в Таиланде за несколько дней
в мире 17:30
Фургон текилы украли в США в канун Нового года
в мире 17:22
Женщины Индии выстроили многокилометровую живую стену
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top