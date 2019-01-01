Папа Франциск посвятил новогоднюю мессу материнству

https://news.ru/storage/news/d9d13ad8535309b1bcc2b1f4e65cda68/55d1fcaf-c45e-4e2e-bc6f-1fdeb02f209d_850.jpg Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск начал Новый год с оды материнству. Первую в 2019 году мессу, приуроченную к 1 января, в базилике Святого Петра папа посвятил призывам к миру и братству, а также Мадонне.

В своей проповеди Франциск призвал католиков развивать мир так, «как мать ведёт вперёд детей», заявив, что «мир, который смотрит в будущее без взгляда матери, близорук».

«Он вполне может увеличить свою прибыль, но мы будем жить не как братья и сёстры», — сказал папа римский. Он подчеркнул, что «героизм проявляется в самоотдаче, силе в сострадании, мудрости в кротости», передает AP.

Отметим, что 2019 год для католической церкви обещает быть непростым на фоне скандала, связанного с педофилией среди священников. Однако папа Франциск предпринимает все усилия, чтобы вернуть доброе имя Святому престолу.