Папа Франциск посвятил новогоднюю мессу материнству

Папа римский Франциск начал Новый год с оды материнству. Первую в 2019 году мессу, приуроченную к 1 января, в базилике Святого Петра папа посвятил призывам к миру и братству, а также Мадонне.
В своей проповеди Франциск призвал католиков развивать мир так, «как мать ведёт вперёд детей», заявив, что «мир, который смотрит в будущее без взгляда матери, близорук».
«Он вполне может увеличить свою прибыль, но мы будем жить не как братья и сёстры», — сказал папа римский. Он подчеркнул, что «героизм проявляется в самоотдаче, силе в сострадании, мудрости в кротости», передает AP.
Отметим, что 2019 год для католической церкви обещает быть непростым на фоне скандала, связанного с педофилией среди священников. Однако папа Франциск предпринимает все усилия, чтобы вернуть доброе имя Святому престолу.