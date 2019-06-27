Офицер ВВС пойман с 39 кг кокаина по пути на саммит G20
Мария Гуторова
13:46, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/ef256ac4-98c9-11e9-9a9e-fa163e074e61_1024.jpgФото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сопровождавший президента Бразилии сержант Военно-воздушных сил Маноэль Силва Родригес арестован за перевозку 39 кг кокаина.
38-летнего военного задержали в аэропорту Севильи во время промежуточной посадки резервного самолёта, информирует Аbcdesevilla со ссылкой на Минобороны Бразилии.
Глава страны находился в этот момент на борту другого судна, которое остановилось для дозаправки в Лиссабоне.
Президент Бразилии Жаир Болсонару потребовал расследовать случившееся и наказать виновного.
Хотя это не было связано с моей командой, эпизод, который произошел в Испании, неприемлем. Я потребовал немедленного расследования и сурового наказания для лица, ответственного за наркотические материалы, найденные в самолете ФАБ. Мы не потерпим неуважения к нашей стране, — написал президент на своей странице в Twitter.
Apesar de não ter relação com minha equipe, o episódio de ontem, ocorrido na Espanha, é inaceitável. Exigi investigação imediata e punição severa ao responsável pelo material entorpecente encontrado no avião da FAB. Não toleraremos tamanho desrespeito ao nosso país!
Ранее власти японского города Осака предупредили о ливнях и штормовом ветре в преддверии саммита лидеров стран G20. Виной всему тропический циклон, который подходит к региону Кинки. Ожидается, что он станет тайфуном в течение следующих 24-х часов, писал News.ru.