Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сопровождавший президента Бразилии сержант Военно-воздушных сил Маноэль Силва Родригес арестован за перевозку 39 кг кокаина.

38-летнего военного задержали в аэропорту Севильи во время промежуточной посадки резервного самолёта, информирует Аbcdesevilla со ссылкой на Минобороны Бразилии.

Глава страны находился в этот момент на борту другого судна, которое остановилось для дозаправки в Лиссабоне.

Президент Бразилии Жаир Болсонару потребовал расследовать случившееся и наказать виновного.

Хотя это не было связано с моей командой, эпизод, который произошел в Испании, неприемлем. Я потребовал немедленного расследования и сурового наказания для лица, ответственного за наркотические материалы, найденные в самолете ФАБ. Мы не потерпим неуважения к нашей стране, — написал президент на своей странице в Twitter.

Ранее власти японского города Осака предупредили о ливнях и штормовом ветре в преддверии саммита лидеров стран G20. Виной всему тропический циклон, который подходит к региону Кинки. Ожидается, что он станет тайфуном в течение следующих 24-х часов, писал News.ru.

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