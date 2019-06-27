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Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике страны от ожидаемого сокращения туристического потока из России. Согласно первым подсчётам, до конца 2019 года он составит до $200–300 млн.

На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первоначальным расчётам, сокращение туристических потоков из России до конца года отразится для экономики Грузии в сумме около $200–300 млн. Этот внешний...