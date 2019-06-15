https://static.news.ru/photo/7b9f679e-8ece-11e9-804a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com

Украинский омбудсмен Людмила Денисова провела встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер.

В ходе беседы зарубежная гостья предоставила Украине свои рекомендации по закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Мониторинговая миссия ООН предоставила Украине свои рекомендации к нему украинским органам власти. Я сообщила, что мы также его анализировали и сейчас ждем заключение Венецианской комиссии, — цитирует Денисову РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВСУ продолжают увеличение войск на линии соприкосновения в Донбассе, в нарушение Минских договорённостей, писал News.ru.