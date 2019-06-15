ООН предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке
Евгений Черненко
20:55, 14 июня 2019
https://static.news.ru/photo/7b9f679e-8ece-11e9-804a-fa163e074e61_1024.jpgФото: Petro Poroshenko/Twitter.com
Украинский омбудсмен Людмила Денисова провела встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер.
В ходе беседы зарубежная гостья предоставила Украине свои рекомендации по закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Мониторинговая миссия ООН предоставила Украине свои рекомендации к нему украинским органам власти. Я сообщила, что мы также его анализировали и сейчас ждем заключение Венецианской комиссии, — цитирует Денисову РИА Новости.