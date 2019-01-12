USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,651.16 $
МОСКВА-11°C22:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Новые правила секса на Украине разъяснили на примере чая

Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун разъяснила, что означает согласие на секс, а также пояснила действие новых поправок в Уголовном кодексе относительно насилия и изнасилования.

По словам Супрун, вокруг изменений в УК за один день возникло много мифов и простое понятие «согласие на секс» вызвало опасения о надуманных обвинениях в насилии.

«Сексуальным насилием будет считаться совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего… Вы ведь не будете заставлять пить чай человека, который его не хочет», — написала Супрун на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала видео — «о важности согласия на секс» — пример с чаем, которое перевели на украинский язык центр Женские перспективы.

Как сообщал News.ru, с 11 января 2018 года мужчины и женщины, состоящие в браке, могут пожаловаться друг на друга в случае, если интимные отношения между ними произошли без предварительного согласия одного из супругов. Однако, что именно можно считать согласием, закон не трактует.


#украина #Минздрав #сексуальноенасилие
самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

Лента новостей
экономика 22:00
Росатом рассказал о строительстве плавучей АЭС
в мире 21:52
NBC и интервьюер Путина договорились об увольнении
происшествия 21:49
Раненые полицейские переведены в реанимацию
в мире 21:21
США намерены избавиться от присутствия иранских сил в Сирии
в мире 21:18
Строительство скоростной дороги до Лиона поддержали в Турине
Другие новости
в мире 21:52
NBC и интервьюер Путина договорились об увольнении
в мире 21:21
США намерены избавиться от присутствия иранских сил в Сирии
в мире 21:18
Строительство скоростной дороги до Лиона поддержали в Турине
в мире 21:01
Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top