Новые правила секса на Украине разъяснили на примере чая

https://news.ru/storage/news/7d9a9f2934c7e6f3de4b09c16ae691f0/37168738-25a5-48d4-888b-ca55f5571c26_850.jpg Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун разъяснила, что означает согласие на секс, а также пояснила действие новых поправок в Уголовном кодексе относительно насилия и изнасилования.

По словам Супрун, вокруг изменений в УК за один день возникло много мифов и простое понятие «согласие на секс» вызвало опасения о надуманных обвинениях в насилии.

«Сексуальным насилием будет считаться совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего… Вы ведь не будете заставлять пить чай человека, который его не хочет», — написала Супрун на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала видео — «о важности согласия на секс» — пример с чаем, которое перевели на украинский язык центр Женские перспективы.

Как сообщал News.ru, с 11 января 2018 года мужчины и женщины, состоящие в браке, могут пожаловаться друг на друга в случае, если интимные отношения между ними произошли без предварительного согласия одного из супругов. Однако, что именно можно считать согласием, закон не трактует.