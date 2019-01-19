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Немцев просят опасаться узбекских врачей

Иностранные туристы в Бухаре R. Philips/Arco Images GmbH/Global Look Press

Иностранные туристы в Бухаре

в мире [ версия для печати ]

МИД Германии опубликовало информацию для туристов, желающих посетить Узбекистан. Информация содержит условия путешествия и безопасности в среднеазиатской стране.

Так, путешественникам рекомендуют сделать прививки, включая от гепатита А, коклюша, кори. Туристов просят опасаться таких болезней, как туберкулёз и бешенство и не пользоваться услугами местных врачей, говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в Узбекистане есть опасность подхватить брюшной тиф, ВИЧ, получить желудочно-кишечное расстройство.

Немцам рекомендуют прихватить с собой лекарства с переведёнными на английский язык рецептами. И если они содержат наркотические вещества, это обязательно должно быть заявлено в таможенной декларации.

Отдельно ведомство предупреждает, что медицина в Узбекистане оставляет желать лучшего, она не соответствует европейским стандартам, а врачи требуют от иностранцев платить за лечение наличными — евро или долларами.

Туристам необходимо запастись достаточной медицинской страховкой, чтобы в случае тяжёлого заболевания их могли транспортировать в Индию, ОАЭ или Европу. Но это всё равно не исключает плохую местную дорожную инфраструктуру. А перед поездкой немецким путешественникам рекомендуют пройти медицинское обследование и получить консультацию специалиста.

Кроме того, германский МИД не рекомендует соотечественникам пользоваться автомобилями из-за плохих местных дорог и не лучшего качества местных автомобилей. К тому же, многие водители не соблюдают ПДД, из-за чего нередки аварии.

И если случится чрезвычайная ситуация, рассчитывать туристы смогут только на себя: в республике нет надёжно функционирующей системы спасения. Бензин доступен не всегда и не везде, притом он низкого качества, что может привести к поломке машины. АСЗС расположены далеко друг от друга, где расположены места отдыха и туалеты — неизвестно.

Туристам не рекомендуют прогуливаться в одиночку с наступлением темноты, на базарах и в других людных местах, не стоит кататься по ночам и надо остерегаться воров.

Но, несмотря на все предупреждения, германский МИД всё же считает Узбекистан спокойной и свободной от экстремистов страной. Хотя стоит проявлять осторожность в Ферганской долине, которая граничит с Киргизией и Таджикистаном из-за опасности нарваться на мину.

Ранее News.ru сообщал, что Узбекистан досрочно, с 15 января, отменил визы для немецких туристов, которые едут посмотреть страну на 30 дней. Изменения внесены в соответствующий указ президента, который предусматривает ускоренное развитие туристской отрасли Узбекистана.


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