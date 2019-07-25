https://static.news.ru/photo/1f71d14e-71de-11e9-b1dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Боец нацбатальона «Азов» Никита Макеев, напавший на экс-президента Украины Петра Порошенко, объяснил свой поступок желанием проверить бронежилеты, которые чиновники закупали для военных, находящихся в Донбассе.

Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночка, который якобы воевал в Краматорске, и испытал его,— приводит Elise Journal слова Макеева.

Мужчина пояснил, что эти бронежилеты бракованные — их легко прострелить, поэтому украинские военные в Донбассе практически никак не защищены от пуль противника.

Я хотел отомстить ему за все те пять лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в администрации президента допустил по отношению к иностранным добровольцам, — признался боец «Азова».

При этом он не успел подойти к Порошенко, так как ему помешали охранники, и был вынужден забраться на крышу автомобиля, в который успел сесть бывший украинский лидер.

Отмечается, что Макеев является россиянином, которому действующий президент Украины Владимир Зеленский 18 июля предоставил украинское гражданство за участие в боевых действиях против ополченцев Донбасса.

Ранее News.ru писал о том, что украинской полицией возбуждено уголовное дело по факту попытки нападения на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Инцидент произошёл у здания Государственного бюро расследований в Киеве, когда экс-лидер страны выходил после допроса по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».