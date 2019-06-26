На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Об этом, как пишет интернет-издание Liga, рассказала председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук.
Зарегистрировано восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством, на разных округах, — сообщила она.
Слипачук уточнила, что все восемь зарегистрировавшихся не клоны, а вполне реальные персоны, которые «накануне не меняли свои фамилии».
Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко и её сестра Вера зарегистрировали свои кандидатуры на внеочередных выборах в парламент Украины, писал News.ru.