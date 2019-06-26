Депутат Верховной рады Надежда Савченко и её сестра Вера зарегистрировали свои кандидатуры на внеочередных выборах в парламент Украины.
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Всего эта фракция выдвинула на выборы семерых кандидатов.
Как писал News.ru, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Рады. Наряду с одним из основателей партии Юрием Бойко, в список включены Вадим Рабинович, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук и другие политики.