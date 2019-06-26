https://static.news.ru/photo/880a8718-97ff-11e9-b72b-fa163e074e61_1024.jpg Вера и Надежда Савченко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Надежда Савченко и её сестра Вера зарегистрировали свои кандидатуры на внеочередных выборах в парламент Украины.

Как сообщается на сайте партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», она будет баллотироваться в 51-м избирательном округе Донецкой области, Вера — в 45-м.

Всего эта фракция выдвинула на выборы семерых кандидатов.

Как писал News.ru, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Рады. Наряду с одним из основателей партии Юрием Бойко, в список включены Вадим Рабинович, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук и другие политики.