https://static.news.ru/photo/c9f5edfc-afb0-11e9-aeec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press

На сайте украинского президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция, в которой говорится, что в срочном порядке необходимо пустить поезда в Крым, чтобы опередить запуск российских поездов через Крымский мост.

Дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму, — говорится в тексте.

Петиция была зарегистрирована на сайте в четверг, 25 июля. Зеленский рассмотрит её, если она наберёт 25 тысяч голосов в течение трёх месяцев. Однако пока это предложение положительно оценило только 36 человек.

Запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив состоится в середине декабря. Первые два поезда отправятся в Санкт-Петербург и Москву.

Как ранее писал News.ru, рабочая техника строителей начала передвигаться по рельсам железнодорожной части Крымского моста. Это стало возможным после открытия технического проезда по второму пути, соединившему берега Кубани и Крыма.