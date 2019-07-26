На сайте украинского президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция, в которой говорится, что в срочном порядке необходимо пустить поезда в Крым, чтобы опередить запуск российских поездов через Крымский мост.
Дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму, — говорится в тексте.
Петиция была зарегистрирована на сайте в четверг, 25 июля. Зеленский рассмотрит её, если она наберёт 25 тысяч голосов в течение трёх месяцев. Однако пока это предложение положительно оценило только 36 человек.
Запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив состоится в середине декабря. Первые два поезда отправятся в Санкт-Петербург и Москву.
Как ранее писал News.ru, рабочая техника строителей начала передвигаться по рельсам железнодорожной части Крымского моста. Это стало возможным после открытия технического проезда по второму пути, соединившему берега Кубани и Крыма.