https://static.news.ru/photo/36ee0c2a-a9e2-11e9-b7e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: most.life

Рабочая техника строителей начала передвигаться по рельсам железнодорожной части Крымского моста. Это стало возможным после открытия технического проезда по второму пути, соединившему берега Кубани и Крыма.

Строители получили удобный технологический путь, который поможет им завершить строительство пассажирской и грузовой части железнодорожного полотна до конца 2019 года, сообщает ТАСС .

В настоящий момент технический проезд используется специалистами для выполнения балластировки и выправки пути на разных участках.

Ранее News.ru сообщал, что финальные звенья железнодорожной части переправы были уложены на втором пути по направлению с материка на полуостров. Торжественная церемония стыковки состоялась под арками Крымского моста. Всего строители уложили почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.