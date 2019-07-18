Рабочая техника строителей начала передвигаться по рельсам железнодорожной части Крымского моста. Это стало возможным после открытия технического проезда по второму пути, соединившему берега Кубани и Крыма.
Строители получили удобный технологический путь, который поможет им завершить строительство пассажирской и грузовой части железнодорожного полотна до конца 2019 года, сообщает
В настоящий момент технический проезд используется специалистами для выполнения балластировки и выправки пути на разных участках.
Ранее News.ru сообщал, что финальные звенья железнодорожной части переправы были уложены на втором пути по направлению с материка на полуостров. Торжественная церемония стыковки состоялась под арками Крымского моста. Всего строители уложили почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.