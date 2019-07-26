https://static.news.ru/photo/d12db512-8992-11e9-aa38-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал информацию о появившейся на Украине петиции с требованием возобновить железнодорожное сообщение с полуостровом.

По его словам, препятствий для этого со стороны Крыма нет. Более того, возобновление сообщения с полуостровом прежде всего выгодно Киеву, так как позволит украинцам с комфортом добираться до любимых курортов.

Если такая инициатива появилась, то это очень позитивные вещи и их нужно приветствовать. Налаживание отношений — это нормальное явление, — сказал Фикс РИА Новости.

Он также отметил, что всё больше жителей Украины выступают за мирное решение вопроса, но разочаровал авторов петиции, пояснив, что наладить железнодорожное сообщение с Крымом Киеву вряд ли удастся быстрее, чем первые пассажирские поезда пройдут по мосту через Керченский пролив, так как для этого необходимо не только политическое решение, но и восстановление разобранной украинской стороной железнодорожной ветки в Херсонской области.

В условиях нищего бюджета Украины не так просто всё сделать. Но уже тот факт, что люди начинают задумываться об этом, это нужно приветствовать, — констатировал политик.

В заключении Фикс задался вопросом о том, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский пойти на встречу своим гражданам и согласиться на их предложение.

Ранее News.ru писал о том, что на сайте украинского президента зарегистрирована петиция, в которой говорится, что в срочном порядке необходимо пустить поезда в Крым, чтобы опередить запуск российских поездов через Крымский мост. Инициатива была зарегистрирована на сайте 25 июля. Зеленский рассмотрит её, если она наберёт 25 тысяч голосов в течение трёх месяцев. Однако пока это предложение положительно оценило только 36 человек.