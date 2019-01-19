МВД Украины объявило войну скупке голосов на выборах

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что его ведомство намерено жёстко бороться со скупкой голосов во время предвыборной кампании.
По его словам, никто не сможет договориться с МВД и Нацполицией «о широко закрытых глазах на мерзость скупки голосов».
«Господа, не участвуйте во лжи и ложных действиях — не допускайте ошибок! Не торгуйте будущим», — подчеркнул он.
Политик отметил, что ведомство будет действовать жёстко с каждым кандидатом, не обращая внимания на его «яркость», общественный статус, степень оппозиционности и провластности.
Как писал News.ru, ранее глава МВД Украины сообщил, что с начала предвыборной кампании практически все кандидаты в президенты страны допустили нарушения законодательства. Они были зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и ряде других областей, а также в Киеве. Аваков добавил, что по каждому из них будут проведены проверки, а виновные — наказаны.