USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,646.63 $
МОСКВА-5°C13:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

МВД Украины объявило войну скупке голосов на выборах

Syrucek Milan/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что его ведомство намерено жёстко бороться со скупкой голосов во время предвыборной кампании.

По его словам, никто не сможет договориться с МВД и Нацполицией «о широко закрытых глазах на мерзость скупки голосов».

«Господа, не участвуйте во лжи и ложных действиях — не допускайте ошибок! Не торгуйте будущим», — подчеркнул он.

Политик отметил, что ведомство будет действовать жёстко с каждым кандидатом, не обращая внимания на его «яркость», общественный статус, степень оппозиционности и провластности.

Как писал News.ru, ранее глава МВД Украины сообщил, что с начала предвыборной кампании практически все кандидаты в президенты страны допустили нарушения законодательства. Они были зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и ряде других областей, а также в Киеве. Аваков добавил, что по каждому из них будут проведены проверки, а виновные — наказаны.


#украина #выборы #ПРЕЗИДЕНТ #МВД #АрсенАваков
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг

читайте также
в мире 02:36, 30 декабря 2018
Аваков сделал предложение Генпрокуратуре России
в мире 20:55, 17 декабря 2018
Аваков пригрозил РФ «катастрофой» за «агрессию»
в мире 18:02, 17 ноября 2018
Украинцы расписали оскорблениями забор Авакова
Лента новостей
в мире 13:20
Сенатор США призвал защитить Турцию от курдов
спорт 13:19
Вяльбе рассказала о требовании денег от МОК
происшествия 13:13
Стреляли: свадебный кортеж напугал москвичей
спорт 13:06
Украинка проиграла и «разбила сердце» Серене Уильямс
политика 12:59
Украина призналась, где берёт топливо для танков
Другие новости
в мире 13:20
Сенатор США призвал защитить Турцию от курдов
в мире 12:56
Натали Портман назвали «отвратительной» из-за Израиля
в мире 12:26
Подрыватели собора УПЦ задержаны на Украине
в мире 12:25
Неисправность остановила энергоблок украинской АЭС
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top