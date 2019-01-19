МВД Украины объявило войну скупке голосов на выборах

https://news.ru/storage/news/9a484caf8ba272e39fca0b0fc37dc822/b9afab23-caec-4fc9-bbc5-45dc9874f9c9_850.jpg Syrucek Milan/CTK/Global Look Press

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что его ведомство намерено жёстко бороться со скупкой голосов во время предвыборной кампании.

По его словам, никто не сможет договориться с МВД и Нацполицией «о широко закрытых глазах на мерзость скупки голосов».

«Господа, не участвуйте во лжи и ложных действиях — не допускайте ошибок! Не торгуйте будущим», — подчеркнул он.

Политик отметил, что ведомство будет действовать жёстко с каждым кандидатом, не обращая внимания на его «яркость», общественный статус, степень оппозиционности и провластности.

Как писал News.ru, ранее глава МВД Украины сообщил, что с начала предвыборной кампании практически все кандидаты в президенты страны допустили нарушения законодательства. Они были зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и ряде других областей, а также в Киеве. Аваков добавил, что по каждому из них будут проведены проверки, а виновные — наказаны.